Honda Motor Co envisage de construire une usine de véhicules électriques au Canada dans le cadre d'un projet de près de 2 000 milliards de yens (13,83 milliards de dollars) qui pourrait inclure la production interne de batteries, a rapporté dimanche le groupe de presse japonais Nikkei.

Le projet pourrait être l'un des plus gros investissements de Honda, selon le rapport.

Le constructeur automobile japonais étudie plusieurs sites potentiels pour l'usine, y compris à côté d'une usine automobile existante dans l'Ontario, a déclaré Nikkei, ajoutant que Honda espère prendre une décision d'ici la fin de l'année et que la nouvelle usine commencera à fonctionner dès 2028.

Honda n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur ce rapport.

Honda prévoit déjà de commencer la production et la vente de VE en Amérique du Nord en 2026, sur la base de sa nouvelle Honda e:Architecture.

En 2022, le constructeur automobile et son partenaire LG Energy Solution avaient annoncé que l'Ohio serait le site de leur future usine de batteries en joint-venture, d'une valeur de 4,4 milliards de dollars.

En octobre 2023, Honda et General Motors ont déclaré qu'ils abandonnaient leur projet de développement conjoint de véhicules électriques abordables, un an après avoir convenu de collaborer dans le cadre d'un effort de 5 milliards de dollars pour tenter de battre Tesla en termes de ventes. (1 $ = 144,6500 yens) (Reportage de Juby Babu à Bengaluru Rédaction de Tomasz Janowski et Susan Fenton)