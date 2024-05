Honda Motor a déclaré vendredi que son bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre avait été multiplié par plus de six par rapport à l'année précédente, grâce à la faiblesse du yen et à de fortes ventes de véhicules.

Le deuxième constructeur automobile japonais en volume a vu son bénéfice d'exploitation trimestriel atteindre 305,6 milliards de yens (1,96 milliard de dollars), contre une estimation moyenne de 248,3 milliards de yens lors d'un sondage réalisé auprès de neuf analystes par LSEG. (1 $ = 155,6200 yens) (Reportage de Daniel Leussink ; Rédaction de Christopher Cushing)