Tokyo (awp/afp) - Le numéro deux japonais de l'automobile, Honda, a livré mercredi des résultats robustes sur son premier trimestre 2023/24, grâce notamment au dynamisme retrouvé de ses ventes en Amérique du Nord, mais n'a pas rehaussé ses objectifs annuels.

Son bénéfice net sur la période avril-juin s'est établi à 363 milliards de yens (2,2 milliards de francs suisses), un résultat plus de doublé sur un an, et son bénéfice opérationnel a bondi de 77,5% à 394,4 milliards de yens, bien au-delà des attentes des analystes.

Le chiffre d'affaires a totalisé 4.624,9 milliards de yens - environ 29,4 milliards d'euros au cours actuel - une hausse de près de 21% sur un an, ou de 16,5% hors effets de change.

"Dans le cadre d'une structure de coûts fixes renforcée, la rentabilité de l'activité automobile s'est améliorée en maximisant l'effet des hausses de ventes en volume, principalement en Amérique du Nord", a souligné Honda dans la présentation de ses résultats.

Ses ventes de voitures en volume ont en effet significativement grimpé sur un an (+44,7%) aux Etats-Unis, comme elles avaient été plombées l'an dernier par des difficultés de production liées notamment à la pénurie de semi-conducteurs.

Toujours en volume, ses ventes de voitures ont cependant légèrement baissé au Japon ainsi qu'en Chine (-5%).

Comme ses compatriotes Toyota et Nissan, Honda ressent de plus en plus "l'intensification de la concurrence dans le marché grandissant de l'électrification" en Chine, où les constructeurs locaux comme BYD deviennent redoutables.

Pour l'ensemble de son exercice 2023/24 qui s'achèvera le 31 mars prochain, Honda table toujours sur un bénéfice net de 800 milliards de yens (+22,8% sur un an).

Il a aussi maintenu ses objectifs annuels d'un bénéfice opérationnel de 1.000 milliards de yens (ce qui reviendrait à une hausse de 28,1% sur un an) et d'une croissance de 7,6% de son chiffre d'affaires, à 18.200 milliards de yens (115,6 milliards d'euros au cours actuel).

Honda a par ailleurs annoncé mercredi qu'il allait procéder à un fractionnement de ses actions ("stock split") qui devrait être effectif le 1er octobre, afin de rendre son titre plus abordable pour tous les investisseurs.

Pour chaque action ordinaire détenue, chaque actionnaire du groupe recevra à la place trois actions.

Le titre de Honda a grimpé de 45% depuis le début de l'année et valait 4.411 yens (28 euros) mercredi à la clôture de la Bourse de Tokyo, soit nettement plus que celui de Toyota par exemple (1.779 yens), qui a procédé à un fractionnement de ses actions en 2021.

