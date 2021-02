Honda sera dirigé par l'actuel patron de la recherche-développement

Données financières JPY USD EUR CA 2021 13 022 Mrd 123 Mrd 102 Mrd Résultat net 2021 511 Mrd 4 838 M 3 994 M Dette nette 2021 4 515 Mrd 42 761 M 35 306 M PER 2021 11,8x Rendement 2021 2,69% Capitalisation 5 272 Mrd 49 862 M 41 219 M VE / CA 2021 0,75x VE / CA 2022 0,69x Nbr Employés 218 674 Flottant 91,2% Graphique HONDA MOTOR CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HONDA MOTOR CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 3 780,56 JPY Dernier Cours de Cloture 3 052,00 JPY Ecart / Objectif Haut 49,1% Ecart / Objectif Moyen 23,9% Ecart / Objectif Bas 1,57% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Takahiro Hachigo President, CEO, Representative Director, Head-R&D Kohei Takeuchi Senior MD, Head-Finance & Administration Toshiaki Mikoshiba Chairman & Head-External Affairs Yusuke Hori Executive Officer & GM-Information Technology Seiji Kuraishi COO, Representative Director, VP & GM-Automobile Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HONDA MOTOR CO., LTD. 6.06% 49 862 TOYOTA MOTOR CORPORATION 1.71% 214 024 VOLKSWAGEN AG 10.79% 108 951 DAIMLER AG 15.75% 86 458 GENERAL MOTORS COMPANY 25.26% 75 158 BMW AG -1.66% 55 505