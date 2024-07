Honda Motor arrêtera la production de véhicules dans son usine de la province d'Ayutthaya en Thaïlande d'ici 2025, car il prévoit de consolider sa production dans l'usine qu'il gère dans la province de Prachinburi, a déclaré le constructeur automobile japonais mardi.

Cette décision met en évidence les conditions plus difficiles auxquelles le deuxième plus grand constructeur automobile japonais est confronté dans le pays d'Asie du Sud-Est, alors que les marques chinoises cherchent agressivement à gagner des parts de marché en Thaïlande et que la demande des consommateurs pour les véhicules électriques augmente.

Honda prévoit de produire des pièces automobiles dans l'usine d'Ayutthaya, ouverte pour la première fois en 1996, lorsqu'elle cessera d'y fabriquer des véhicules l'année prochaine, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Elle consolidera la production de véhicules à l'usine de Prachinburi, qui a été ouverte en 2016, selon le porte-parole. Ces usines sont les deux seules que le constructeur automobile possède en Thaïlande.

Honda a vu la production combinée de ses usines passer de 228 000 véhicules en 2019 à moins de 150 000 véhicules par an pour chacune des quatre années jusqu'en 2023.

Les ventes de l'entreprise en Thaïlande ont été inférieures à 100 000 pour chacune des quatre années jusqu'à l'année dernière.

Honda espère combler l'écart entre la production et les ventes de véhicules en Thaïlande, selon le porte-parole.

Mais le constructeur automobile exporte déjà depuis la Thaïlande, principalement vers d'autres marchés d'Asie du Sud-Est tels que l'Indonésie et les Philippines, a déclaré le porte-parole. Honda n'a pas l'intention de faire de nouveaux investissements en Thaïlande, a ajouté le porte-parole.

En Chine, Honda et son concurrent japonais Nissan Motor ont été particulièrement touchés par la concurrence des marques chinoises émergentes, qui ont attiré les consommateurs avec des véhicules électriques et hybrides rechargeables à bas prix et dotés d'un logiciel.

Les constructeurs automobiles japonais risquent désormais de perdre des clients sur les marchés extérieurs à la Chine, tels que ceux de l'Asie du Sud-Est, au profit de marques chinoises qui cherchent de plus en plus à accroître leurs exportations de voitures et à implanter des usines à l'étranger. La semaine dernière, la société chinoise BYD a ouvert une usine de voitures à batterie en Thaïlande, dans le cadre d'une vague d'investissements d'une valeur de plus de 1,44 milliard de dollars de la part des fabricants chinois de véhicules électriques qui établissent des usines dans le pays. (Reportage de Daniel Leussink ; Rédaction de Jamie Freed)