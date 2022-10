Honda va réduire la production de voitures dans deux usines japonaises en octobre

Honda Motor Co a déclaré jeudi qu'il réduirait la production de voitures de jusqu'à 40 % dans deux usines japonaises pour le reste du mois d'octobre par rapport à ses plans précédents, alors que la société se bat contre des problèmes persistants de chaîne d'approvisionnement et de logistique.

Deux chaînes de l'usine Honda de Suzuka, dans l'ouest du Japon, réduiront leur production d'environ 20 % en octobre, tandis que son usine d'assemblage de la préfecture de Saitama, au nord de Tokyo, abaissera ses plans de production d'environ 40 % pour le mois.

Le constructeur automobile a déclaré le mois dernier qu'il réduirait la production de véhicules à Suzuka de 40 % et à Saitama de 30 % au début du mois d'octobre.

Honda a imputé les retards dans la réception des pièces et la logistique aux épidémies de COVID-19 et aux pénuries de semi-conducteurs. La réduction de la production affectera des véhicules tels que le véhicule sport-utilitaire Vezel, le monospace Stepwgn et la voiture compacte Civic.

La production de Honda dans les deux usines est revenue à la normale pour le mois de juin après une réduction antérieure, mais elle a recommencé à faire des ajustements pour le mois de juillet.

Le rival de Honda, Toyota Motor Corp, a abaissé la semaine dernière son objectif de production d'octobre de 6,3 % pour atteindre environ 750 000 véhicules en raison d'une pénurie de semi-conducteurs.

Cette annonce est intervenue environ une semaine après que la société ait abaissé son objectif de production pour ce mois à environ 800 000 véhicules, soit environ 100 000 véhicules de moins que son plan de production mensuel moyen. (Reportage de Satoshi Sugiyama ; Montage de David Dolan et MarkPotter)