La production de voitures en Thaïlande a chuté de 11,02% en avril par rapport à l'année précédente pour atteindre 104 667 unités, a déclaré la Fédération des industries thaïlandaises jeudi.

Ce chiffre est à comparer à la baisse de 23,08% en glissement annuel du mois de mars. Le mois d'avril a été marqué par de longs congés, a indiqué la FTI.

Au cours de la période janvier-avril, la production de voitures s'est contractée de 17,05% par rapport à l'année précédente pour atteindre 518 790 unités, a indiqué la FTI.

La fédération a déclaré que la production de voitures avait diminué en raison de la baisse de la production de camionnettes suite à une demande plus faible due au resserrement des prêts automobiles par les institutions financières.

Les ventes nationales de voitures ont chuté de 21,49 % en avril par rapport à l'année précédente, après une baisse de 29,83 % en glissement annuel le mois précédent, a indiqué la fédération.

La Thaïlande est le plus grand centre de production automobile d'Asie du Sud-Est et une base d'exportation pour certains des plus grands constructeurs automobiles du monde, dont Toyota et Honda, avec des camionnettes parmi les principaux véhicules fabriqués.

La fédération prévoit une production automobile de 1,9 million de véhicules cette année et de 1,84 million en 2023.