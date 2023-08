La production de voitures en Thaïlande a augmenté de 4,72% en juillet par rapport à l'année précédente pour atteindre 149 709 unités, principalement pour l'exportation alors que les ventes locales ont diminué, a déclaré la Fédération des industries thaïlandaises jeudi.

Les ventes nationales de voitures en juillet ont chuté de 8,77% par rapport à l'année précédente à 58 419 unités, après une baisse de 5,16% en juin, les banques ayant resserré les prêts automobiles en raison de l'endettement élevé des ménages, a déclaré Surapong Paisitpattanapong, porte-parole de la division de l'industrie automobile de la FTI.

Les exportations de voitures ont bondi de 30,05 % en juillet par rapport à l'année précédente, avec 108 052 unités expédiées. Cette hausse fait suite à une augmentation de 20,22 % en juin.

La croissance de la production thaïlandaise en juillet s'est accélérée par rapport à la hausse de 1,78 % enregistrée en juin. Le pays est une base régionale de production et d'exportation de véhicules pour certains des plus grands constructeurs automobiles du monde, notamment Toyota et Honda.

Le mois dernier, la FTI a revu à la baisse ses prévisions pour 2023 concernant les ventes nationales de voitures, les ramenant de 900 000 unités à 850 000 unités. (Reportage de Orathai Sriring, Kitiphong Thaichareon et Satawasin Staporncharnchai ; Rédaction de Martin Petty)