Honda Motor commencera à vendre une micro-fourgonnette électrique destinée à l'industrie de la livraison au Japon en octobre, a déclaré le constructeur automobile japonais jeudi, rejoignant ainsi une partie du marché de plus en plus encombrée.

Le petit fourgon commercial électrique aura une autonomie de 245 km, a indiqué le constructeur dans un communiqué. Il sera considéré comme un véhicule "kei", c'est-à-dire un véhicule domestique peu puissant et peu taxé.

Le lancement de ce nouveau modèle intervient alors que le deuxième constructeur automobile japonais en termes de volume prévoit séparément de commencer à vendre une voiture de tourisme kei électrique l'année prochaine.

Honda est une puissance sur le marché important des micro-voitures kei au Japon. Son modèle N-Box est depuis longtemps en tête du marché japonais des voitures particulières de type kei.

Les micro-véhicules kei sont extrêmement populaires auprès des entreprises et des ménages pour la livraison de produits agricoles, de colis et d'autres marchandises dans les zones urbaines et les campagnes du Japon, en partie en raison de leur prix relativement bon marché.

Ce lancement intervient quelques mois après que Toyota Motor a retardé le lancement d'une petite camionnette électrique qu'elle développe avec Suzuki Motor et Daihatsu, à la suite d'un scandale lié à des tests de sécurité chez Daihatsu.

En décembre 2023, Mitsubishi Motors Corp a relancé son propre petit utilitaire, Minicab EV. (Reportage de Daniel Leussink ; Rédaction de Jamie Freed)