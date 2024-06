Des fonctionnaires du ministère japonais des transports ont lancé une enquête sur place au siège de Toyota Motor mardi, après que des irrégularités ont été constatées dans les demandes de certification de certains modèles.

Les retombées de plus en plus importantes des tests de certification des véhicules découlent d'un scandale concernant les tests de sécurité dans l'unité de voitures compactes Daihatsu de Toyota et se sont étendues à d'autres constructeurs automobiles japonais.

Mais Toyota, qui s'enorgueillit depuis longtemps de sa réputation en matière de sécurité et de fiabilité, a été le seul constructeur automobile à faire l'objet d'une inspection sur place.

Le ministère japonais des transports avait annoncé son intention de procéder à cette inspection un jour plus tôt, lorsqu'il a déclaré que Toyota, Mazda, Honda, Suzuki et Yamaha Motor avaient présenté des données erronées ou manipulées lors de leur demande d'homologation de véhicules.

Le président de Toyota, Akio Toyoda, petit-fils du fondateur du constructeur automobile, a présenté ses excuses aux actionnaires, aux amateurs de voitures et aux autres parties prenantes lors d'une conférence de presse tenue lundi.

"Du point de vue de la conformité, nous pensons qu'un renforcement de la gouvernance sera nécessaire à l'avenir", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans une note à leurs clients.

Les actions de Toyota étaient en baisse de 1,1 % mardi matin, prolongeant la perte de 1,8 % enregistrée lundi. Celles de Honda ont chuté de 2,3 %. Les actions de Suzuki et de Mazda ont toutes deux augmenté de 0,9 %.

Toyota et Mazda ont déclaré lundi qu'ils avaient tous deux interrompu les livraisons de certains modèles.