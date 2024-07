Honda Motor Co figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules (70,2%) : 5,3 millions d'unités vendues en 2018/19 ; - prestations de services financiers (15,3%) ; - vente de motocyclettes (12,1% ; n° 1 mondial) : 20,2 millions d'unités vendues ; - autres (2,4%) : notamment vente d'équipements (tondeuses à gazon, motoculteurs, motoneiges, pompes à eau, groupes électrogènes, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (15,9%), Asie (20,2%), Amérique du Nord (54,5%), Europe (4,7%) et autres (4,7%).