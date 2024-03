(Actualisé avec sources, détails, ajoute byline)

TOKYO, 15 mars (Reuters) - Le constructeur automobile japonais Nissan envisage un partenariat avec Honda dans le domaine des véhicules électriques (VE) afin de réduire les coût de production, ont déclaré à Reuters trois sources au fait de la question.

Un tel partenariat avec Honda pourrait permettre à Nissan de faire des économies d'échelle dans la production de véhicules électriques, ce qui permettrait aux constructeurs japonais de mieux affronter la concurrence des constructeurs chinois.

Les sources chez Nissan, qui préfèrent conserver l'anonymat puisque l'affaire n'a pas encore été rendue publique, ont indiqué que Nissan et Honda n'avaient pas encore entamé de discussions formelles et que le champ d'application du partenariat n'avait pas encore été défini.

Un porte-parole de Nissan s'est refusé à tout commentaire. Un porte-parole de Honda a déclaré que l'entreprise ne pouvait pas s'exprimer sur cette question.

Les dirigeants des deux constructeurs doivent tenir une conférence de presse commune à 15h30 (06h30 GMT) à Tokyo.

Nissan envisagerait un partenariat avec Honda sur des pièces essentielles des véhicules électriques, ainsi que sur les "kei car", de petites automobiles moins puissantes que les autres véhicules et qui sont destinées au marché japonais.

Le partenariat pourrait s'étendre à des entreprises à l'étranger, mais cela pourrait affecter la collaboration entre Honda et General motors, selon deux des sources.

Le quotidien économique japonais Nikkei a rapporté cette semaine que le partenariat entre les deux constructeurs japonais pourrait inclure des achats et des efforts de développement conjoints.

Une source chez Honda a déclaré qu'un partenariat avec Nissan était l'une des possibilités étudiées par le constructeur, mais que de nombreuses questions doivent être réglées avant qu'elle puisse procéder à une telle association.

Nissan a toujours une importante coopération dans l'électrique avec Renault, principalement axée sur l'Europe.

Le constructeur japonais s'est en outre engagé à investir jusqu'à 600 millions d'euros dans la nouvelle entité de Renault dédiée à l'électrique et aux logiciels, Ampère.

Nissan et Renault ont réorganisé l'an dernier leur alliance historique, et le constructeur français a depuis créé une co-entreprise dans les motorisations thermiques et hybrides avec le chinois Geely. (Avec la contribution de Kantaro Komiya et Satoshi Sugiyama, rédigé par Makiko Yamazaki; version française Camille Raynaud)

par Maki Shiraki