Nissan Motor envisage de rechercher un partenariat commercial avec Honda Motor sur des composants clés pour les véhicules électriques afin de réduire les coûts de production, ont déclaré trois personnes au fait du dossier chez Nissan.

Le partenariat potentiel avec le rival national Honda pourrait aider Nissan à réaliser des économies d'échelle dans la production de VE, ce qui est crucial pour les constructeurs automobiles japonais qui font face à une forte concurrence de la part du chinois BYD, de Tesla et d'autres fabricants de véhicules électriques.

Les sources, qui ont refusé d'être identifiées car l'affaire est encore privée, ont déclaré que Nissan et Honda n'avaient pas encore officiellement entamé les discussions, et que l'étendue du partenariat n'était pas encore décidée.

Un porte-parole de Nissan s'est refusé à tout commentaire. Un porte-parole de Honda a déclaré que l'entreprise ne pouvait rien dire.

Les dirigeants des deux constructeurs automobiles doivent tenir une conférence de presse commune à Tokyo à 15h30 (0630 GMT).

Une autre source a déclaré que l'idée d'une collaboration a émergé entre les directeurs généraux des deux entreprises.

Nissan envisage de s'associer à Honda sur des pièces essentielles des véhicules électriques, ainsi que sur les "kei car", des véhicules de forme carrée, plus petits et moins puissants que les voitures ordinaires, principalement destinés au marché intérieur.

Le partenariat pourrait s'étendre aux activités à l'étranger, mais cela affecterait la collaboration existante entre Honda et General Motors, selon deux des sources.

La recherche d'un partenariat par Nissan a d'abord été rapportée par TV Tokyo. Le journal Nikkei a rapporté que les mesures spécifiques pourraient inclure l'introduction d'un groupe motopropulseur commun, des achats conjoints et le développement d'une plate-forme commune.

Une source chez Honda a déclaré qu'un partenariat potentiel avec Nissan est l'une des nombreuses possibilités envisagées par l'entreprise, mais qu'il y a de nombreux points à régler avant de procéder à un nouveau rapprochement.

Honda a pour objectif d'augmenter sa proportion de véhicules électriques et de véhicules à pile à combustible à 100 % de l'ensemble de ses ventes d'ici à 2040.

Nissan coopère déjà avec Renault dans le domaine des VE, principalement en Europe. La prochaine Nissan Micra électrique partagera la même architecture que la nouvelle Renault Five et sera construite dans la même usine, dans le nord de la France.

Nissan s'est également engagé à investir jusqu'à 600 millions d'euros (653 millions de dollars) dans Ampère, la nouvelle entité de Renault spécialisée dans les véhicules électriques.

L'année dernière, les deux entreprises ont réduit la portée d'une alliance de plusieurs années afin de permettre un partenariat plus souple, et Renault a depuis signé des accords avec de nouveaux partenaires tels que le Chinois Geely. (Reportage de Maki Shiraki ; Rédaction de Makiko Yamazaki ; Reportage complémentaire de Kantaro Komiya et Satoshi Sugiyama ; Rédaction de Himani Sarkar, Michael Perry et Lincoln Feast).