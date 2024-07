Les constructeurs automobiles japonais Nissan Motor et Honda Motor envisagent d'utiliser des logiciels automobiles standardisés et de travailler ensemble sur la recharge des véhicules électriques, selon le journal Nikkei jeudi, des mesures qui pourraient réduire leurs coûts.

Nissan et Honda ont déclaré en mars qu'ils envisageaient un partenariat stratégique pour la production de composants de véhicules électriques, car ils cherchent à s'implanter davantage sur le marché mondial des voitures à batterie, qui devrait croître au cours des prochaines années.

Les troisième et deuxième constructeurs automobiles japonais cherchent à développer conjointement le système d'exploitation qui contrôle les voitures afin de réduire les coûts, selon Nikkei, qui n'a pas précisé d'où il tenait cette information.

Nissan et Honda pourraient également collaborer pour renforcer l'infrastructure de recharge afin d'accroître leur compétitivité dans le domaine des véhicules électriques, selon le Nikkei, qui ajoute qu'ils envisageraient de coopérer dans six domaines dans le cadre de leur partenariat potentiel.

Ils sont ouverts à une collaboration dans n'importe quelle région, tant au Japon qu'à l'étranger, a déclaré le PDG de Nissan, Makoto Uchida, en mars.

Les représentants de Nissan et de Honda n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur le rapport du Nikkei.

Nissan, qui a été le premier à commercialiser des VE de masse avec la Leaf en 2010, et Honda sont confrontés à une menace croissante sur le marché mondial des VE, qui devient de plus en plus féroce, notamment de la part de constructeurs automobiles comme Tesla, la Chine et la Corée du Sud.

Les deux constructeurs japonais ont été durement touchés sur leur marché clé, la Chine, par l'engouement des consommateurs pour les VE à bas prix, dotés de logiciels, produits par des marques chinoises telles que BYD. (Reportage de Daniel Leussink ; Rédaction de Jamie Freed)