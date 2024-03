Nissan Motor envisage de rechercher un partenariat commercial avec Honda Motor, a rapporté TV Tokyo mercredi, tandis que le quotidien économique Nikkei a déclaré qu'ils pourraient collaborer dans le domaine des véhicules électriques.

Le conseil d'administration de Nissan a décidé mardi d'envisager une alliance potentielle avec son grand rival japonais, a déclaré TV Tokyo, citant des sources non identifiées.

Le Nikkei a indiqué que Nissan et Honda pourraient collaborer dans le domaine des véhicules électriques afin de mieux concurrencer leurs rivaux chinois.

Un porte-parole de Nissan a refusé de commenter le rapport et a déclaré qu'il ne savait pas si son conseil d'administration s'était réuni mardi. Un porte-parole de Honda a déclaré que l'entreprise ne pouvait rien dire au sujet de ce rapport.

Nissan, qui a conclu une alliance de longue date avec le constructeur automobile français Renault, a l'intention de signer un protocole d'accord non contraignant avec Honda, a déclaré TV Tokyo, ajoutant que les domaines de coopération n'étaient pas encore décidés.

Citant plusieurs sources de Nissan, le Nikkei a déclaré que les étapes spécifiques pourraient inclure l'introduction d'un groupe motopropulseur commun, des achats conjoints et le développement d'une plate-forme commune.

La collaboration pourrait éventuellement s'étendre à l'achat de batteries et au développement conjoint de véhicules électriques, a ajouté le Nikkei.

Nissan coopère déjà avec Renault dans le domaine des véhicules électriques, principalement en Europe. La prochaine Nissan Micra électrique partagera la même architecture que la nouvelle Renault Five et sera construite dans la même usine, dans le nord de la France.

Nissan s'est également engagé à investir jusqu'à 600 millions d'euros (656,64 millions de dollars) dans Ampere, la nouvelle entité de Renault spécialisée dans les véhicules électriques.

L'année dernière, les deux entreprises ont réduit la portée d'une alliance de plusieurs années afin de permettre un partenariat plus souple, et Renault a depuis signé des accords avec de nouveaux partenaires tels que le Chinois Geely.

"Dans le cadre du nouvel accord-cadre de l'alliance, les partenaires sont libres de prendre des décisions stratégiques en dehors des projets communs", a déclaré une porte-parole de Renault.

Nissan et Honda ont tous deux perdu des parts de marché sur le premier marché automobile mondial, la Chine, l'année dernière, en raison de la forte concurrence de BYD et d'autres fabricants de véhicules électriques. Ils pourraient réduire leur production dans le pays, a déclaré le journal Nikkei mardi. (1 $ = 0,9137 euro) (Reportage de Daniel Leussink, Maki Shiraki et Makiko Yamazaki ; Reportage complémentaire de Gilles Guillaume à Paris ; Rédaction de David Goodman, Mark Potter, Jane Merriman et Cynthia Osterman)