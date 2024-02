Nissan Motor vise à lancer un service de conduite sans chauffeur à petite échelle au Japon dans environ trois ans, dans le cadre d'une démarche visant à utiliser la technologie pour compenser la diminution du nombre de chauffeurs de taxi, a-t-il déclaré mercredi.

Nissan espère commencer à offrir ce que l'on appelle des services de conduite autonome de niveau 4 dans trois ou quatre municipalités du Japon, y compris dans les zones rurales, d'ici l'exercice financier débutant en avril 2027.

En amont de ce programme, le constructeur automobile mènera un essai dans la deuxième plus grande ville du Japon, Yokohama, avec pas moins de 20 monospaces Serena remodelés au cours des prochaines années.

Les constructeurs concurrents, notamment Honda Motor, Nippon Telegraph and Telephone et Toyota Motor, s'intéressent de plus en plus aux services sans conducteur, développant la technologie dans un contexte de vieillissement rapide de la population japonaise.

Honda a déclaré en octobre qu'il créerait une coentreprise avec General Motors et son unité de robotaxi Cruise au cours du premier semestre de cette année, dans le but de lancer un service de transport sans conducteur au Japon au début de 2026.

Quelques jours après cette annonce, Cruise a suspendu ses activités aux États-Unis à la suite d'un accident à San Francisco, où l'un de ses robotaxis a traîné un piéton heurté par une autre voiture.

Nissan mènera ses premiers essais à Yokohama avec une autonomie de niveau 2 et les véhicules auront un conducteur de sécurité à bord, a déclaré à la presse Kazuhiro Doi, vice-président de Nissan Research and Advanced Engineering. (Reportage de Daniel Leussink, édition de Mark Potter)