Une coentreprise créée par le groupe japonais Sony et Honda Motor lancera trois modèles de véhicules électriques (VE) d'ici la seconde moitié de cette décennie, a rapporté mercredi le quotidien économique Nikkei.

Sony Honda Mobility lancera une berline en 2025, un véhicule utilitaire sport en 2027 et une voiture compacte en 2028 ou plus tard, dans le but de concurrencer Tesla, a rapporté le Nikkei sans citer ses sources.

Un porte-parole de Sony Honda Mobility n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Le constructeur automobile japonais a créé la société de technologie et de jeux en 2022 dans le but de rattraper ses rivaux en matière de véhicules électriques.

Honda souhaite combiner l'expérience du constructeur automobile en matière d'ingénierie et de construction de véhicules avec l'expertise de Sony en matière de logiciels et de jeux pour une nouvelle gamme de véhicules électriques prévue pour 2025. (Reportage de Satoshi Sugiyama et Maki Shiraki ; rédaction d'Andrew Heavens et Miral Fahmy)