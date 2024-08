Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo repartait à la hausse vendredi dans la matinée, emboîtant le pas de Wall Street où les investisseurs ont manifesté leur soulagement après des chiffres de l'emploi allégeant les inquiétudes quant à l'économie américaine.

L'indice vedette de la capitale nippone gagnait 1,63% à 34.400,59 points vers 01H00 GMT, et l'indice élargi Topix prenait 1,65% à 2.502,32 points.

"Les actions japonaises devraient commencer la journée par un rebond suite à la reprise des actions américaines", a commenté Yuta Okamoto, analyste du Tokai Tokyo Intelligence Lab.

Par ailleurs, "le yen s'affaiblit face au dollar, ce qui devrait soutenir les valeurs liées à l'exportation", a-t-il ajouté.

La Bourse de New York a terminé en nette hausse jeudi, trouvant du réconfort dans les chiffres des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis, en recul plus fort qu'attendu la semaine dernière.

"Les actions américaines ont décollé comme des fusées jeudi, grimpant en flèche sur les graphiques après une bouffée d'informations étonnamment bonnes, qui laissent entrevoir un marché du travail américain en bien meilleure santé que prévu", a commenté Stephen Innes de SPI Asset Management.

Les constructeurs automobiles, dont les revenus à l'étranger sont flattés par le yen faible, progressaient, Honda voyant son titre monter de 2% et Nissan de 0,5%.

Toyota progressait plus modérément (+0,1%), après la publication la veille d'informations du journal local Chubu Keizai selon lesquelles le géant automobile ne prévoirait plus de produire 9,8 millions de véhicules en 2024, au lieu de 10,3 millions jusque-là, en raison des interruptions liées à des problèmes de certification et de rappels de véhicules.

Interrogé par l'AFP, Toyota a confirmé "fournir des perspectives concernant l'avenir à toutes les entreprises concernées, à titre de référence pour la planification de leur production future".

"Il ne s'agit néanmoins que d'indications approximatives et nous voudrions nous abstenir de fournir un chiffre spécifique", a ajouté le groupe.

Après être remonté la veille, le dollar refluait à 147,42 yens vers 01H00 GMT, contre 147,66 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro baissait aussi à 160,93 yens contre 161,22 yens la veille, et valait 1,0915 dollar contre 1,0919 dollar jeudi.

Les cours du pétrole reculaient: le baril de WTI américain perdait 0,16% à 76,07 dollars et celui de Brent de la mer du Nord lâchait 0,16% à 79,03 dollars vers 00H50 GMT.

