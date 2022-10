Tokyo recule avant un rapport sur l'emploi américain

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo repartait à la baisse vendredi matin après quatre séances d'affilée dans le vert, prudente comme Wall Street la veille avant un rapport sur l'emploi américain qui permettra indirectement de prendre le pouls de l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice vedette Nikkei perdait 0,83% à 27.083,38 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix abandonnait 0,78% à 1.907,38 points.

Les investisseurs scruteront avec une attention particulière le nombre de créations d'emplois aux Etats-Unis en septembre, attendu plus tard vendredi. Une détente du marché du travail irait dans le sens d'un ralentissement de l'inflation, ce qui laisserait espérer un relâchement des hausses de taux de la Banque centrale américaine (Fed).

Le constant tour de vis monétaire de la Fed inquiète en effet et "on pense de plus en plus que la croissance économique va ralentir en raison de la hausse prolongée des taux d'intérêt américains", ce qui entraîne des mouvements à la vente d'actions, a commenté Nobuhiko Kuramochi de Mizuho Securities, cité par l'agence Bloomberg.

Du côté des valeurs

HONDA: le deuxième constructeur automobile nippon Honda (-0,69% à 3.298 yens) a annoncé jeudi qu'il allait poursuivre les réductions de cadence de sa production au Japon jusqu'à fin octobre à cause de perturbations dans l'approvisionnement en pièces liées à la pandémie, à la pénurie de semi-conducteurs et à "la situation instable à l'étranger", prévenant que les délais de livraison de certaines commandes de véhicules ne pourraient pas être honorés.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar reculait face au yen, à raison d'un dollar pour 145,02 yens vers 00H50 GMT contre 145,14 yens jeudi à 21H00 GMT.

La devise européenne faiblissait aussi par rapport à la monnaie japonaise, à raison d'un euro pour 141,96 yens contre 142,10 yens la veille.

L'euro valait 0,9790 dollar contre 0,9791 dollar jeudi.

Le marché du pétrole était stable: vers 00H40 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,08% à 88,52 dollars et celui de Brent de la mer du Nord stagnait (-0,01%) à 94,41 dollars.

mac/mlb