Honeywell Automation India Limited fournit des solutions intégrées d'automatisation et de logiciels, y compris des solutions de processus et des solutions pour les bâtiments. La société exerce ses activités dans le secteur des systèmes d'automatisation et de contrôle. Elle dispose d'un portefeuille de produits dans les domaines du contrôle de l'environnement et de la combustion, de la détection et du contrôle, et fournit également des services d'ingénierie dans le domaine de l'automatisation et du contrôle à des clients internationaux. Ses solutions de traitement fournissent des technologies allant de l'usine à la salle de conférence, ainsi que des services complets de cycle de vie. Son activité de solutions pour bâtiments fournit des technologies d'automatisation et de contrôle qui contribuent à rendre les bâtiments écologiques, sûrs, productifs et intelligents dans des secteurs verticaux tels que l'industrie, les centres de données, l'industrie pharmaceutique et les soins de santé, l'énergie et d'autres. Son activité de systèmes de gestion des bâtiments est engagée dans le domaine de l'automatisation des bâtiments. Sa division Safety Sensing Technologies (SST) compte de nombreux clients diversifiés dans les secteurs du transport, de l'aérospatiale et d'autres secteurs verticaux.

Secteur Equipements et pièces électroniques