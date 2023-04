Arxada nomme un nouveau responsable du contrôle microbien des consommateurs

Zurich (awp) - Le chimiste de spécialités Arxada a annoncé lundi la nomination de Sanjeev Rastogi au poste de responsable du contrôle microbien des consommateurs (CMC). Il sera basé dans le New Jersey aux Etats-Unis et rendra compte au directeur général Marc Doyle.

M. Rastogi a occupé divers postes de direction au sein de Hexion ou Honeywell après avoir étudié la finance à New York et décroché un doctorat en génie chimique.

La division CMC est la plus importante du groupe. Elle comprend les segments "Home & Personal Care", "Professional Hygiene and Wood Protection" ainsi que "Crop and Water Protection".

