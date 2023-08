Honeywell International Inc. a annoncé que l'ancien président de Microsoft Inde, Anant Maheshwari, a été nommé président et directeur général du portefeuille de régions à forte croissance de Honeywell, à compter du 4 septembre 2023. Il succèdera à Ben Driggs, qui occupera un autre poste de direction au sein de l'entreprise. M. Maheshwari sera membre du conseil d'administration de l'entreprise et relèvera directement du PDG d'Honeywell, Vimal Kapur. Il sera basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Maheshwari dirigera la croissance de l'entreprise dans les zones géographiques d'Honeywell en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est, en Europe centrale et orientale, au Moyen-Orient, en Asie centrale, en Afrique et en Amérique latine. M. Maheshwari a travaillé pour Honeywell de 2004 à 2016, lançant de nouvelles activités et dirigeant des portefeuilles d'activités matures. Il est ensuite devenu président de Honeywell India, jouant un rôle clé dans la stratégie régionale à forte croissance de l'entreprise.

Plus récemment, M. Maheshwari a rejoint Honeywell après avoir occupé le poste de président et directeur général de Microsoft Inde chez Microsoft. À ce titre, il était responsable de l'ensemble des activités et de la présence de Microsoft en Inde, et dirigeait les relations avec les décideurs politiques, les clients, les partenaires commerciaux et les chefs de file de l'industrie. À ce poste, il a mené la transformation de Microsoft Inde pour en faire la zone géographique à la croissance la plus rapide de l'entreprise, établissant les références de l'entreprise en matière de nouveaux modèles d'entreprise.

M. Maheshwari est titulaire d'un MBA de l'Indian Institute of Management Ahmedabad, ainsi que d'un MSc et d'un BE du Birla Institute of Technology and Science, Pilani. M. Driggs a rejoint Honeywell en 2004 et a occupé divers postes de direction dans le secteur aérospatial de Honeywell, ainsi que celui de vice-président des comptes stratégiques et du développement de l'entreprise.