Honeywell International : confirme ses objectifs 2022

Le groupe industriel diversifié Honeywell a réaffirmé ses objectifs 2022 à l'occasion d'une journée investisseurs. Début février lors de la publication de ses comptes du quatrième trimestre, il avait indiqué viser un bénéfice par action ajusté entre 8,40 et 8,70 dollars, en croissance de 4% à 8%. Les revenus sont anticipés entre 35,4 milliards de dollars et 36,4 milliards de dollars, en croissance interne de 4% à 7%, soutenue par la hausse des prix. Le Free Cash Flow est prévu entre 4,7 et 5,1 milliards de dollars.