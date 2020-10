Honeywell : baisse de 25% du BPA ajusté au 3e trimestre

Données financières USD EUR CA 2020 32 078 M - 27 490 M Résultat net 2020 5 006 M - 4 290 M Dette nette 2020 7 155 M - 6 131 M PER 2020 23,3x Rendement 2020 2,16% Capitalisation 116 Mrd 116 Mrd 98 992 M VE / CA 2020 3,82x VE / CA 2021 3,63x Nbr Employés 113 000 Flottant 73,2% Graphique HONEYWELL INTERNATIONAL INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HONEYWELL INTERNATIONAL INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 174,04 $ Dernier Cours de Cloture 164,60 $ Ecart / Objectif Haut 20,3% Ecart / Objectif Moyen 5,74% Ecart / Objectif Bas -14,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Darius Adamczyk Chairman & Chief Executive Officer Gregory P. Lewis Chief Financial Officer & Senior Vice President Krishna Mikkilineni SVP-Engineering Operation & Information Technology Suresh Venkatarayal Chief Technology Officer Clive Richard Hollick Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HONEYWELL INTERNATIONAL INC. -7.01% 115 514 SIEMENS AG -13.64% 93 238 3M COMPANY -10.17% 91 415 GENERAL ELECTRIC COMPANY -33.96% 64 560 ILLINOIS TOOL WORKS INC. 9.56% 62 224 HITACHI, LTD. -20.04% 34 176