Honeywell : en tête du Dow après un relèvement d'objectifs

Honeywell signait vendredi la plus forte hausse de l'indice Dow Jones à Wall Street après avoir relevé ses prévisions de résultats pour cette année.



Avec une hausse de presque 5% après un peu moins d'une heure d'échanges, le titre ne parvenait toutefois pas à faire basculer le Dow Jones dans le vert, l'indice affichant un repli de l'ordre de 0,4% au même moment.



Avant l'ouverture, le groupe technologique a annoncé avoir relevé de 10 cents sa fourchette de prévision annuelle de bénéfice par action, désormais attendue entre 8,50 et 8,80 dollars.



Honeywell a indiqué par ailleurs prévoir un chiffre d'affaires annuel entre 35,5 et 36,4 milliards de dollars, soit une croissance organique allant de 4% à 7%.



Sur le premier trimestre, son chiffre d'affaires a affiché une croissance organique de 1% à 8,4 milliards de dollars, une performance située dans le haut des objectifs que le groupe s'était donné.



Son bénéfice net est ressorti en baisse à 1,13 milliard de dollars, contre 1,45 milliard de dollars au premier trimestre 2021.



Honeywell fournit des solutions spécifiques à certains secteurs, comme des produits et services aérospatiaux, des technologies de contrôle pour les bâtiments et l'industrie ainsi que des matériaux de performance.



Depuis le début de l'année, le cours du groupe a abandonné 9%, contre un repli de l'ordre de 6% pour le Dow Jones.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.