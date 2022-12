Honeywell : l'UE autorise une société commune avec SADCO

La Commission européenne a autorisé la création d'une entreprise commune entre Saudi Aramco Development (SADCO) (Arabie saoudite) et Honeywell Automation and Control Products (HACP) (États-Unis).L'entreprise commune développera, commercialisera et exploitera un système intégré de gestion des opérations de fabrication baptisé 'Plant.Digital', qui sera principalement utilisé dans la région du Conseil de coopération du Golfe et en Irak.SADCO, une filiale de Saudi Aramco Development, est principalement active dans la prospection, l'exploration, le forage et l'extraction d'hydrocarbures, ainsi que dans leur traitement et leur commercialisation. HACP est une filiale de Honeywell, un conglomérat multinational présent notamment dans l'aérospatiale, les technologies du bâtiment, les matériaux et technologies de performance.La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait pas de problème de concurrence, étant donné que l'entreprise commune a des activités effectives et prévues négligeables dans l'Espace économique européen.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.