Johnson Controls dépasse les estimations grâce à une forte demande et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

L'entreprise irlandaise a bénéficié d'une augmentation du développement des infrastructures, les nouveaux bâtiments commerciaux et résidentiels nécessitant des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC).

La société a relevé la limite inférieure de sa fourchette de prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année à 3,50 dollars par action, contre 3,30 dollars par action prévus précédemment. Elle a maintenu le haut de sa fourchette de prévisions à 3,60 dollars par action.

Johnson Controls fournit des systèmes de construction, tels que des systèmes de sécurité, de ventilation et de détection d'incendie, utilisés dans les bureaux, les écoles et les hôpitaux. Ses concurrents sont Siemens, Schneider et Honeywell.

Le bénéfice ajusté de la société s'est élevé à 75 cents par action pour le deuxième trimestre, contre 63 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 10 % pour atteindre 6,69 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 73 cents par action pour un chiffre d'affaires de 6,51 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.