L'armée américaine immobilise sa flotte d'hélicoptères Chinook fabriqués par Boeing

Le planificateur Boeing Co fabrique les hélicoptères Chinook de transport lourd qui soutiennent les opérations de secours en cas de catastrophe et les évacuations médicales. Il est utilisé par les forces de défense internationales, dont celles de l'Italie, de la Corée du Sud et du Canada.

"L'armée a identifié la cause profonde des fuites de carburant qui ont provoqué un petit nombre d'incendies de moteur parmi un nombre isolé d'hélicoptères H-47, et met en œuvre des mesures correctives pour résoudre ce problème", a déclaré la porte-parole de l'armée américaine, Cynthia O. Smith.

Bien qu'il n'y ait eu aucun décès ou blessure, l'immobilisation au sol a été effectuée "par excès de prudence" jusqu'à ce que ces mesures correctives soient terminées, a ajouté Mme Smith.

La mise au sol, rapportée pour la première fois par le Wall Bourse Journal, visait certains modèles équipés de moteurs fabriqués par Honeywell International Inc, selon le rapport.

Boeing a refusé de commenter et a renvoyé les questions à l'armée. Honeywell n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.