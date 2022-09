Le Pentagone cesse d'accepter les jets F-35 pour vérifier la présence de contenu chinois-source

La pause a eu lieu ces derniers jours, selon la personne qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat, pour s'assurer qu'un alliage situé dans la pompe à lubrifiant du moteur disposait de l'autorisation appropriée des régulateurs américains garantissant le respect du contenu d'origine étrangère. L'alliage dans l'aimant qui dessert une pompe du moteur provient de Chine, a précisé la personne. Le Joint Program Office, le Pentagone et Honeywell International Inc, qui fabrique la pompe, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La pompe à lubrifiant ne fait partie d'aucun système sensible et il y a d'autres aimants d'origine chinoise sur le jet qui ont reçu des dérogations de la part d'anciens responsables du Pentagone.