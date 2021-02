Hong Kong Exchanges and Clearing Limited : La tendance devrait reprendre ses droits 26/02/2021 | 08:44 Nicolas Aleksy 26/02/2021 | 08:44 achat Stop atteint

Cours d'entrée : 500HKD | Objectif : 567HKD | Stop : 475HKD | Potentiel : 13.4% La valeur Hong Kong Exchanges and Clearing Limited présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 567 HKD. Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 355.8 HKD.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 567 HKD.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 56.05 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

