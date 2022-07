ED&F Man renonce à son statut d'anneau du LME dans le cadre des négociations de rachat avec Marex.

Les deux courtiers ont déclaré au début du mois qu'ils étaient entrés en pourparlers exclusifs pour l'achat potentiel de ED&F Man Capital Markets (MCM) par Marex.

MCM est la division des services financiers de ED&F Man Group.

Les deux courtiers disposent d'équipes spéciales de traders qui opèrent sur le ring du LME, le dernier parquet à ciel ouvert d'Europe, mais une seule équipe serait nécessaire si le rachat est finalisé.

La source, qui a refusé d'être identifiée, a déclaré que la plupart des membres de l'équipe du parquet de MCM sont partis pour prendre des emplois dans d'autres sociétés car ils s'attendaient à être licenciés.

À partir de lundi, MCM ne sera plus un membre de catégorie 1 autorisé à négocier sur le ring, a déclaré le LME dans un communiqué vendredi, ce qui laisse huit membres du LME négociant sur le ring.

Dans l'anneau, un cercle de sièges rembourrés en cuir rouge, les négociants utilisent des signaux manuels obscurs pendant des rafales de cinq minutes d'échanges intenses sur le cuivre, l'aluminium, le zinc, le plomb, le nickel et le zinc.

MCM a déclaré qu'elle resterait un membre du LME, passant au statut de catégorie 2. Les membres de catégorie 2 peuvent négocier pour leur propre compte et pour le compte de clients en utilisant le système électronique du LME et sont membres de la chambre de compensation du LME.

"La décision stratégique n'aura pas d'impact sur la capacité de la société à fournir à ses clients un accès au LME ou à continuer à servir ses clients à travers une gamme complète de produits et services", a déclaré MCM dans un communiqué.

Des doutes ont tourbillonné ces dernières années quant à l'avenir de la négociation à criée ouverte sur le LME, le plus ancien et le plus grand marché mondial des métaux industriels.

Au début de l'année dernière, le LME a lancé une consultation sur la fermeture de son parquet en clair, arguant que la migration forcée vers le commerce numérique avait été un succès lorsque le parquet avait été fermé pendant la pandémie COVID-19, mais il s'est heurté à la forte opposition de nombreux participants traditionnels.

En guise de compromis, le LME est passé à un système hybride, utilisant la vente à découvert pour les prix officiels, mais passant à son système électronique pour les prix de clôture.

Suite à ce changement, Triland Metals a mis fin à près d'un demi-siècle de présence sur le parquet en août dernier, mais son départ a été compensé par un nouveau venu.

En janvier de cette année, Sigma Broking Ltd est devenu le premier nouveau membre du LME en 15 ans.

Le LME est la propriété de Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.