Exclusif - Le PDG du LME a demandé l'arrêt du commerce du nickel quelques minutes après son réveil - document de la Cour

Cette mise à jour a été déposée par Jane Street Global Trading, un teneur de marché qui poursuit le LME pour 15,34 millions de dollars après l'annulation d'environ 12 milliards de dollars de transactions sur le nickel. Le document présente de nouveaux détails sur des événements sans précédent survenus le 8 mars 2022, à partir d'informations reçues du LME dans le cadre de son dossier.

Jane Street affirme que la plus grande place de marché de métaux au monde n'a pas enquêté correctement sur les prix chaotiques du nickel, sur la question de savoir si le marché se comportait de manière rationnelle et sur les préjudices que la décision d'annuler les transactions causerait à certains participants au marché.

Le LME, qui a provoqué la colère de certains investisseurs l'année dernière en suspendant les transactions pour la première fois depuis 1988, a affirmé qu'il avait à la fois le pouvoir et le devoir de fermer le marché parce que 19,7 milliards de dollars d'appels de marge auraient entraîné la faillite de plusieurs membres compensateurs et créé un risque systémique pour le marché.

Le document de Jane Street, déposé le 3 mars et consulté par Reuters vendredi, donne le compte rendu le plus détaillé à ce jour des décisions prises il y a un an par le LME, qui existe depuis 146 ans.

Avant que le directeur général du LME, Matthew Chamberlain, ne se réveille à 5h30 du matin, une équipe opérationnelle du LME a supprimé les bandes de prix du nickel pendant les échanges asiatiques, ce qui a permis aux prix d'atteindre un record de plus de 100 000 dollars la tonne, selon le document.

Sur la base de ces 20 minutes passées à consulter son téléphone juste après son réveil, M. Chamberlain a conclu, à 5 h 50 ou avant, qu'il y avait une "absence de forces rationnelles du marché capables d'expliquer ces développements" et que le marché était désordonné, indique le document.

"À 6 h 08, il a suggéré [...] de suspendre les transactions.

Jane Street a lancé une procédure de contrôle judiciaire contre le plus grand et le plus ancien marché des métaux du monde, ainsi que contre le fonds spéculatif américain Elliott Associates, qui réclame 456,4 millions de dollars.

Jane Street a déclaré que son récit des événements était basé sur des informations divulguées par le LME, y compris quatre déclarations de témoins et 3 850 pages de preuves documentaires.

Plus tard, entre 7 h 30 et 7 h 55 le 8 mars, une réunion du LME s'est tenue en ligne, au cours de laquelle la décision de suspendre les transactions a été officiellement prise, selon le document du tribunal.

Un porte-parole du LME a déclaré que la bourse répondrait au document de Jane Street dans ses propres documents judiciaires en temps voulu et qu'il serait "inapproprié de faire d'autres commentaires à ce stade".

Jane Street n'a pas pu être jointe immédiatement après les heures de bureau vendredi.

COMITÉ SPÉCIAL DE LA LME

Un jour plus tôt, le 7 mars, alors que les prix de référence du nickel au LME avaient grimpé de 66 % pour atteindre près de 50 000 dollars la tonne, le comité spécial du LME s'était réuni, selon le document de Jane Street.

Le comité, qui dispose de pouvoirs d'urgence, "a conclu que le marché du nickel restait ordonné, étant donné qu'il y avait des raisons géopolitiques et macroéconomiques pour les augmentations de prix".

Cependant, le lendemain, lorsque les prix du nickel ont grimpé en flèche, le comité ne s'est pas réuni, selon le document.

Lorsque le marché du nickel a ouvert le 8 mars à 1 heure du matin, heure de Londres, avant que la plupart des responsables du LME ne soient réveillés, une équipe opérationnelle a permis aux prix de grimper pendant les échanges asiatiques, selon le document.

"Les hausses de prix observées au début des échanges (...) ont été activement facilitées par l'équipe chargée des opérations commerciales du LME, qui a modifié puis suspendu manuellement toutes les fourchettes de prix", précise le document.

Lorsque Jane Street a posé la question, le LME a déclaré que l'équipe chargée des opérations de négociation "ne se préoccupait pas de savoir si le marché fonctionnait de manière ordonnée", selon le document.

Jane Street affirme dans des documents déposés au tribunal que le LME a eu tort de tenir compte de l'avis de certaines parties qui bénéficieraient de l'annulation des transactions et non de celui d'autres parties qui perdraient de l'argent.

Les importantes positions à découvert détenues par le groupe chinois Tsingshan Holding Group ont contribué à la hausse explosive des prix du nickel, déclenchant des milliards de dollars d'appels de marge qui ont menacé de pousser certaines banques et certains courtiers à la cessation de paiement.

À partir de 6 heures du matin environ le 8 mars, M. Chamberlain a "reçu de nombreuses représentations" de la part de membres compensateurs l'exhortant à suspendre le marché et, dans certains cas, à annuler des contrats, selon le document.

Aucune possibilité équivalente d'avoir de telles discussions n'a été donnée aux autres participants au marché dont les intérêts économiques auraient été lésés, selon le document.

"Cette omission était manifestement injuste.

M. Chamberlain a également reçu une proposition de Gavin Prentice, président du comité des utilisateurs du LME, selon laquelle le LME devrait fermer le marché pendant 24 à 48 heures pour permettre les appels de marge et le rouvrir avec un plafond de prix de 10 %, selon le document.

Il semble que le LME n'ait pas tenu compte de la recommandation de M. Prentice, a déclaré Jane Street.

Jane Street a exécuté des transactions sur le nickel à partir de 1 h 37 le 8 mars et a reçu un produit total de 32,7 millions de dollars pour ces transactions, selon le document.

Le LME fait également l'objet de nouvelles poursuites de la part de dix fonds spéculatifs et gestionnaires d'actifs pour avoir annulé des transactions sur le nickel.

La semaine dernière, un organisme britannique de surveillance financière a lancé sa toute première enquête sur une bourse britannique pour faute éventuelle concernant la décision d'interrompre les transactions.