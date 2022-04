Exclusif - Trafigura s'apprête à retirer le zinc du système du LME, alimentant ainsi les inquiétudes - sources

En réponse à une demande de commentaire, un porte-parole de Trafigura a déclaré : "Nous n'avons pas l'habitude de commenter les questions commerciales".

Le LME, le plus grand marché mondial des métaux industriels, a suspendu les échanges de nickel le 8 mars et annulé des milliards de dollars de transactions après que les prix aient grimpé de plus de 50 % en quelques heures pour atteindre un record au-dessus de 100 000 dollars la tonne.

Les stocks de zinc, utilisé pour galvaniser l'acier, dans les entrepôts du LME ont chuté de 40 % depuis décembre pour atteindre 127 675 tonnes.

Cette semaine, la proportion de zinc devant quitter les entrepôts du LME est passée de 26 % à 65 %, selon les données du LME.

Un porte-parole du LME a déclaré : "Nous sommes obligés de constater l'étroitesse actuelle du marché du zinc et nous surveillons de près tous les métaux pour nous assurer que l'activité du marché reste ordonnée."

Les chutes rapides des métaux dans les entrepôts du LME qui sous-tendent les contrats à terme physiquement livrables de la bourse peuvent entraîner une volatilité des prix.

"Certains acteurs du marché craignent que le marché du zinc ne connaisse des turbulences similaires à celles du marché du nickel", a déclaré Daniel Briesemann, analyste de Commerzbank.

Les traders ont déclaré que la faible liquidité de la bourse vieille de 145 ans pourrait également contribuer aux mouvements erratiques des prix du zinc, qui devraient être limités par les limites de prix quotidiennes de 15 % introduites par le LME après le fiasco du nickel.

Trafigura fait venir le métal d'Asie en Europe pour remplacer la production perdue de la société belge Nyrstar, dans laquelle elle détient une participation majoritaire, selon des sources du marché du zinc.

Le zinc quitte le système du LME en raison des pénuries importantes créées par les producteurs qui réduisent leur production en raison des prix record de l'énergie. La production de zinc est gourmande en énergie.

Le problème est particulièrement aigu en Europe. Sur les 500 tonnes de zinc stockées dans les entrepôts du LME en Europe, seules 25 tonnes sont disponibles sur le marché.

Les primes pour le métal physique en Europe ont grimpé en flèche en raison des coupures des fonderies de zinc, qui ont également touché le négociant en matières premières et le mineur Glencore.

"Il est possible qu'une partie de ce métal soit retirée par des personnes qui cherchent à profiter de la prime actuelle ou par des parties qui ont des engagements et ont besoin de métal", a déclaré Duncan Hobbs, directeur de recherche chez Concord Resources.

Selon Fastmarkets, la prime pour le zinc spécial de haute qualité dans le port belge d'Anvers a atteint un niveau record de 460 $ la tonne, contre 170 $ en octobre dernier, avant le début de la crise du chauffage hivernal.

Le zinc de référence a atteint un record de 4 896 $ la tonne le mois dernier en raison des inquiétudes croissantes concernant les approvisionnements.

Les stocks de zinc dans les entrepôts du Shanghai Futures Exchange ont grimpé cette année, mais les problèmes de logistique font qu'il n'est pas facile de rééquilibrer le marché.

"Nous avons également connu ces taux de fret très élevés, en particulier les taux de fret des conteneurs, qui ont entravé le flux de métal d'une région à l'autre", a ajouté M. Hobbs.