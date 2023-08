Hong Kong Exchanges and Clearing Limited figure parmi les principales bourses asiatiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de négociation (52%) : exécution et gestion d'opérations sur les produits dérivés et au comptant (actions, obligations, warrants, etc.) ; - prestations de règlement-livraison et de conservation de titres (34,7%) ; - diffusion de données et d'indices de marché (5,3%) ; - autres (8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Hong Kong (88,4%), Chine (0,4%) et Royaume Uni (11,2%).

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières