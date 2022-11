Hong Kong voit le ralentissement des introductions en bourse s'inverser et s'intéresse aux émetteurs internationaux.

Le ralentissement économique de la Chine, une répression réglementaire de grande ampleur qui a renforcé la surveillance des collectes de fonds des entreprises en dehors de la Chine continentale et les tensions géopolitiques ont entraîné une année morose pour les nouvelles cotations à Hong Kong.

Ces dernières années, les manifestations antigouvernementales, l'imposition d'une vaste loi sur la sécurité nationale et les mesures de confinement punitives de COVID-19 ont également assombri le statut de Hong Kong en tant que centre financier de premier plan.

Les introductions en bourse d'entreprises chinoises représentent la plupart des introductions en bourse à Hong Kong, l'un des principaux lieux d'introduction en bourse au niveau mondial et l'une des principales sources de revenus et de commissions pour les plus grandes banques d'investissement du monde.

Environ 6 milliards de dollars ont été levés via 50 introductions en bourse jusqu'à présent cette année dans le centre financier asiatique, selon les données de Refinitiv, ce qui représente une forte baisse par rapport aux plus de 25 milliards de dollars de 2021. La bourse est en passe de connaître son plus faible produit d'introduction en bourse en une décennie.

"Je suis assez confiante dans le fait que l'activité du marché des introductions en bourse reviendra très rapidement dans la nouvelle année", a déclaré Laura Cha, présidente de Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (HKEX), dans une interview à la conférence Reuters NEXT.

"Actuellement, nous avons plus d'une centaine de sociétés dans le pipeline. Beaucoup d'entre elles attendent que le sentiment du marché s'améliore afin que leurs évaluations soient meilleures lorsqu'elles arrivent sur le marché", a-t-elle déclaré.

Alors que Cha s'attend à ce que les entreprises chinoises, principalement celles du secteur de la nouvelle économie, relancent leurs plans de levée de capitaux à Hong Kong, le HKEX cherche également à en attirer d'autres d'ailleurs afin d'améliorer ses références en tant que plate-forme internationale.

Les investisseurs et émetteurs potentiels du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est sont dans le collimateur.

"Nous essayons d'élargir notre empreinte internationale en termes de produits que nous proposons", a-t-elle déclaré. "En d'autres termes, nous allons nous rendre beaucoup plus diversifiés (avec) beaucoup plus de sociétés internationales et ce sera notre stratégie."

Les investisseurs internationaux représentent environ 42 % des investissements sur le marché des actions de Hong Kong, et cette part est "beaucoup plus élevée" sur le marché des produits dérivés, a déclaré Mme Cha. "Donc, nous sommes déjà internationaux par nature, mais nous allons continuer à développer cela."

Des années de restrictions strictes du COVID ont également durement touché l'économie de Hong Kong, mais la ville a levé la plupart de ses restrictions au cours des deux derniers mois.

"Les restrictions COVID étant supprimées, presque complètement maintenant, et les marchés financiers se portant également bien, je pense que nous serons en mesure de continuer à attirer de nouveaux talents à Hong Kong", a déclaré Cha.

"Donc pour nous, il y avait, comme dans le reste de Hong Kong, un taux d'attrition plus élevé il y a environ 12 mois, et cela a baissé maintenant."

(Pour visionner la conférence Reuters NEXT en direct les 30 novembre et 1er décembre, veuillez cliquer ici)