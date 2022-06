Jane Bourse Global poursuit le LME pour 15,3 millions de dollars pour avoir annulé des transactions sur le nickel

Le LME, qui appartient à Hong Kong Exchanges and Clearing, fait l'objet d'une enquête des régulateurs après avoir suspendu l'activité et annulé les transactions de nickel le 8 mars en raison de la volatilité qui a vu les prix doubler pour atteindre plus de 100 000 dollars la tonne en quelques heures.

La décision d'annuler les transactions de nickel "pendant une période de volatilité accrue porte gravement atteinte à l'intégrité des marchés et crée un dangereux précédent qui remet en question les futurs contrats", a déclaré un représentant de la Bourse dans un communiqué.

La bourse de Hong Kong a déclaré dans un communiqué que le LME considérait que la plainte du fonds quantitatif et du teneur de marché américains était "sans fondement et le LME la contestera vigoureusement".

Lundi, le LME a déclaré qu'il était poursuivi par le fonds spéculatif Elliott Associates pour 456 millions de dollars pour avoir annulé des transactions sur le nickel.

HKEX a fait une déclaration similaire en réponse à la poursuite d'Elliott, affirmant que le LME devait prendre des mesures pour protéger le marché dans son ensemble lorsque les transactions devenaient désordonnées.