L'organisme de surveillance britannique enquête toujours sur la suspension des transactions de nickel au LME.

Lorsque les échanges ont repris le 16 mars, la bourse a connu des problèmes techniques pendant plusieurs jours après avoir imposé des limites de prix.

Le LME, le plus ancien et le plus grand marché des métaux industriels au monde, a également annulé toutes les transactions de nickel le 8 mars après que les prix aient grimpé de plus de 50 % en quelques heures pour dépasser les 100 000 $ la tonne.

La FCA évalue toujours les circonstances entourant la décision de la LME de suspendre les échanges de nickel pour s'assurer que toutes les leçons sont tirées, a déclaré l'organisme de surveillance à Reuters cette semaine.

La FCA et la Banque d'Angleterre (BoE) ont annoncé en avril dernier une rare intervention conjointe sur ce qui s'est passé sur le marché du nickel du LME en vertu de l'article 166 de la loi sur les services et marchés financiers de 2000.

"Après une période de stabilité, la FCA a l'intention d'examiner l'approche du LME pour gérer la suspension et la reprise du marché du nickel afin de déterminer les leçons qui pourraient être tirées en ce qui concerne les dispositions de gouvernance et de surveillance du marché du LME", a déclaré la FCA en avril.

"La Banque entreprendra de la même manière un examen du fonctionnement de LME Clear pendant cette période afin de déterminer si des leçons pourraient être tirées en ce qui concerne sa gouvernance et sa gestion des risques."

L'annonce d'avril dernier indiquait que les enquêtes "seront assistées par la nomination de personnes qualifiées pour faire un rapport sur la question". Elle précisait que "la FCA et la Banque examineront ces rapports pour déterminer si d'autres mesures doivent être prises et annonceront les prochaines étapes en temps voulu".

La BoE a refusé de donner à Reuters une mise à jour de son enquête.

La Prudential Regulation Authority (PRA) et la FCA examinent les entreprises qui détenaient des positions importantes en nickel pendant cette période afin d'évaluer leur gestion des risques et leur gouvernance.

La FCA est chargée de la supervision du LME en tant que bourse d'investissement reconnue, tandis que la Banque d'Angleterre est chargée de la supervision de LME Clear en tant que contrepartie centrale.

Le LME est la propriété de Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.