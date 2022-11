La bourse de Hong Kong va ajuster les frais pour stimuler le chiffre d'affaires dans un contexte de faiblesse des échanges.

Le tarif de négociation de 0,5 HK$ (0,064 $) sur chaque transaction sera supprimé à partir du 1er janvier, a déclaré Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd, ajoutant que les frais ad valorem, une taxe dérivée de la valeur d'une transaction, seront augmentés de 0,005% à 0,00565%.

En plus de simplifier les frais et de rendre les coûts de transaction plus prévisibles, la décision abaissera le taux des frais de transaction d'une moyenne historique d'environ 0,00576% à 0,00565%, a déclaré la bourse dans un communiqué.

Cette décision intervient alors que la bourse s'efforce de relancer l'activité commerciale sur ses principaux marchés. Le chiffre d'affaires quotidien moyen des produits d'actions négociés sur la bourse a baissé de 43 % au troisième trimestre de 2022 par rapport à l'année précédente, selon les données de ses derniers résultats.

La modification des frais "reflète l'engagement continu et de longue date de HKEX à améliorer l'attractivité et la compétitivité de ses marchés", a déclaré Wilfred Yiu, co-chef des opérations et co-responsable des marchés dans le communiqué.