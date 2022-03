Le LME annonce que les transactions sur le nickel reprendront mercredi

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--La Bourse londonienne des métaux, le London Metal Exchange (LME), a annoncé que les transactions sur le nickel reprendraient mercredi, après six séances de suspension due à une flambée sans précédent des cours.

Le LME a dévoilé des règles visant à limiter les fluctuations du nickel et à protéger ses membres, alors que le géant chinois Tsingshan Holding Group a subi des milliards de dollars de pertes après de mauvais paris. Le LME a également introduit des garde-fous pour le commerce d'autres métaux.

Le LME a annulé quelque 3,9 milliards de dollars de transactions mardi dernier après que le contrat à trois mois sur le nickel a dépassé les 100.000 dollars la tonne. La veille, ce contrat, très prisé, avait terminé la séance à 48.078 dollars la tonne, près du double de son niveau de la semaine précédente.

Le LME a indiqué qu'il permettrait au nickel d'augmenter ou de baisser "d'au moins 5%" par jour et qu'il surveillerait les limites de prix, compte tenu des conditions du marché. Le négoce du nickel mercredi débutera à 8h00 (heure de Londres), et la séance sera donc plus courte que d'habitude.

Les courtiers seront en outre tenus de partager davantage d'informations avec le LME sur les positions détenues par leurs clients, a indiqué le LME lundi soir.

Le LME, qui appartient à l'opérateur boursier Hong Kong Exchanges & Clearing, a décidé de rouvrir le marché après que Tsingshan a conclu lundi un accord préliminaire avec plusieurs banques, dont JPMorgan, Standard Chartered et BNP Paribas. Ces dernières ont accepté de ne pas liquider les positions de trading de Tsingshan ni d'imposer de nouveaux appels de marge à la société.

-Joe Wallace, The Wall Street Journal

(Version française Valérie Venck) ed: ASO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2022 02:26 ET (06:26 GMT)