Le LME décidera des réformes du nickel d'ici la fin du premier trimestre

Des mois après que les turbulences aient mis en évidence les lacunes de la surveillance du LME, le contrat du nickel reste en panne. Les volumes et la liquidité sont en baisse, laissant l'industrie du nickel sans prix de référence mondial.

Les inquiétudes concernant l'approvisionnement en provenance du principal producteur, la Russie, après son invasion de l'Ukraine, et la réduction d'importantes positions courtes, ou les paris sur la baisse des prix du nickel, ont culminé le 8 mars dans un commerce désordonné qui a vu les prix doubler pour dépasser les 100 000 dollars la tonne en quelques heures.

Le plus grand et le plus ancien forum des métaux du monde a annulé toutes les transactions de nickel ce jour-là, ce qui lui vaut une action en justice, et a suspendu le marché pour la première fois depuis 1988.

En juin dernier, il a chargé le cabinet de consultants en gestion Oliver Wyman de procéder à un examen de la débâcle du commerce du nickel.

"Le LME a déjà pris des mesures pour renforcer la résilience du marché depuis mars 2022, comme la mise en place de limites de prix quotidiennes et de rapports de position (de gré à gré) pour tout le métal livré physiquement", a déclaré la bourse dans un communiqué.

Une partie du problème est que seulement environ 21 % de la production mondiale, soit 650 000 tonnes, peut être livrée dans le cadre du contrat de nickel du LME.

La fonte brute de nickel qui ne peut pas être livrée contre le contrat du LME représente environ 50 % de l'offre mondiale estimée à environ trois millions de tonnes l'année dernière.

"Le comité du nickel du LME continuera à examiner si des modifications du contrat du LME sur le nickel ... peuvent être bénéfiques pour le marché", a déclaré le LME.

La bourse a déclaré qu'elle s'attend à annoncer bientôt le retour du commerce du nickel en Asie, qui a été interrompu en mars de l'année dernière, ce qui, selon elle, contribuera à stimuler la liquidité du marché.

Les recommandations comprennent l'extension des fonctions de risque et de contrôle du LME pour identifier et prévenir les distorsions du marché, la surveillance des risques importants sur le marché de gré à gré (OTC) et le renforcement des règles et des processus d'application.

Le rapport recommande également des améliorations de la préparation opérationnelle pour gérer les événements extrêmes et des contrôles plus stricts de la volatilité des prix.

Le LME a déjà imposé des limites de prix quotidiennes et la déclaration des positions de gré à gré pour tous les métaux livrés physiquement.