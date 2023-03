Le LME découvre des "irrégularités" dans plusieurs sacs de nickel dans un entrepôt

Cette décision est un nouveau coup dur pour le plus ancien et le plus grand marché de métaux industriels du monde, qui comptait sur le redémarrage du commerce asiatique pour stimuler la liquidité dans un contact qui est en difficulté depuis une crise du nickel il y a un an.

Le LME a déclaré qu'il avait annulé neuf warrants de nickel - un document de propriété pour les métaux placés dans un entrepôt agréé par le LME - dans un entrepôt, sans le nommer.

"La bourse a reçu des informations selon lesquelles un certain nombre d'expéditions physiques de nickel au départ d'une installation spécifique d'un opérateur d'entrepôt agréé par le LME ont fait l'objet de telles irrégularités", indique le communiqué.

Cette annonce ébranle encore davantage la confiance dans le commerce mondial du nickel après que le négociant Trafigura a déclaré le mois dernier avoir découvert une "fraude systématique" dans des cargaisons qui ne contenaient pas de nickel et avoir entamé des poursuites judiciaires contre l'homme d'affaires indien Prateek Gupta et ses sociétés.

"Nous ne possédons aucun des neuf warrants qui ont été invalidés par le LME", a déclaré Trafigura. Il n'y a pas non plus de lien avec l'action en justice intentée par Trafigura contre Gupta.

Un porte-parole de M. Gupta a déclaré que l'entreprise préparait "une réponse solide" à ces allégations.

Comme chaque mandat équivaut à environ 6 tonnes, 54 tonnes ont été affectées. Le LME a déclaré que les warrants non conformes représentaient 0,14 % du stock de nickel vivant dans ses entrepôts.

Le LME, qui existe depuis 146 ans, a déclaré que les problèmes concernant le nickel étaient liés à des briquettes de nickel ensachées, dont le poids n'était pas correct.

Il n'a pas précisé le nom de l'entrepôt ni son emplacement.

Les sacs en question se trouvaient dans un entrepôt appartenant à Access World à Rotterdam et contenaient des pierres à la place du nickel, a rapporté Bloomberg, citant des sources familières avec l'affaire.

Le LME a refusé de commenter le rapport de Bloomberg et Access World n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique.

La bourse a déclaré qu'elle n'avait aucune raison de croire qu'une autre installation du LME était touchée, mais elle a néanmoins demandé à tous les exploitants d'entrepôts d'entreprendre des inspections du nickel garanti. Pour leur donner le temps de le faire, elle reporte la réouverture des échanges en Asie.