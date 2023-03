Le LME est poursuivi pour 96 millions de dollars par des fonds spéculatifs pour avoir annulé des transactions sur le nickel

AQR Capital Management, DRW Commodities, Flow Traders , Capstone Investment Advisors et Winton Capital Management Ltd demandent des dommages et intérêts de 80 millions de livres (96 millions de dollars) pour les pertes prétendument subies en raison de la décision du LME d'annuler le commerce des contrats de nickel en mars de l'année dernière, a déclaré HKEX.

En décembre, un juge de la Haute Cour a rejeté une action contre le LME intentée par AQR Capital Management et d'autres qui demandaient des transcriptions d'appels téléphoniques et des notes de réunion concernant la décision de la bourse d'annuler les échanges de nickel.

"Le LME et la direction de LME Clear sont d'avis que la plainte est sans fondement", a déclaré HKEX dans un communiqué.

Une flambée extrême des prix du nickel a conduit le plus ancien et le plus grand forum mondial des métaux à annuler toutes les transactions de nickel et à suspendre les échanges pour la première fois depuis 1988.

Le LME fait également l'objet de poursuites de la part du fonds spéculatif américain Elliott Associates et de Jane Street Global Trading, qui demandent des dommages et intérêts de 456 millions de dollars et 15,3 millions de dollars, respectivement.

LME fait l'objet d'une enquête de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni pour une éventuelle mauvaise conduite.

(1 $ = 0,8333 livre)