Le LME sollicite l'avis du marché sur une éventuelle interdiction des métaux russes

Le London Metal Exchange (LME) a lancé jeudi un document de discussion sur la possibilité d'interdire l'aluminium, le nickel et le cuivre russes d'être négociés et stockés dans son système.

Les pays occidentaux ont imposé des sanctions aux banques russes et aux riches individus liés au président Vladimir Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, mais jusqu'à présent, il n'existe aucune restriction sur l'achat de métal russe.

Des sources ont toutefois déclaré que l'on craignait que les producteurs de métaux russes, dont Rusal , ne puissent pas vendre leur aluminium et le livrent aux entrepôts enregistrés de la bourse des métaux, vieille de 145 ans.

La plus grande et la plus ancienne bourse des métaux du monde met en avant trois options et demande aux participants du marché de lui faire part de leurs réactions avant le 28 octobre.

L'une des options consiste à suspendre le métal russe. Cependant, le LME a déclaré qu'il ne serait pas approprié d'appliquer une suspension au métal qui est déjà sous mandat et stocké dans ses entrepôts.

"(Une suspension) risque de provoquer une perturbation du marché à court terme, mais elle apporterait une certitude au marché", a déclaré la bourse dans un communiqué. "Ne pas prendre de mesures pourrait entraîner un désordre sur le marché... En revanche, prendre des mesures aurait des impacts sur les participants au marché."

Une deuxième option maintiendrait la position actuelle d'aucune restriction.

Une troisième introduirait des seuils de sorte que, dès que le métal russe atteint un pourcentage déterminé du stock dans ses entrepôts agréés pour un métal particulier, le LME prendrait des mesures pour suspendre les livraisons supplémentaires.

Rusal, le plus grand producteur d'aluminium au monde en dehors de la Chine, qui représente environ 6 % de l'offre mondiale, a déclaré mercredi, dans une lettre vue par Reuters, que l'interdiction de son métal alimenterait la volatilité des contrats d'aluminium du LME et créerait une incertitude quant au rôle de la bourse dans l'industrie des métaux.

Actuellement, un certain nombre de marques russes dans plusieurs métaux sont approuvées comme répondant aux exigences du LME et peuvent être stockées dans son réseau d'entrepôts et livrées dans le cadre de ses contrats.

La société russe Nornickel, contrôlée par Vladimir Potanin qui a été sanctionné par la Grande-Bretagne en juin, a représenté 7 % de la production mondiale de nickel extrait l'année dernière. La Russie a également produit 920 000 tonnes de cuivre raffiné l'année dernière, soit environ 3,5 % du total mondial, selon l'U.S. Geological Survey.

Le LME a restreint les nouvelles livraisons de cuivre et de zinc de la société russe Ural Mining & Metallurgical Co (UMMC) et d'une filiale suite à la sanction de la Grande-Bretagne à l'encontre de son actionnaire majoritaire, Iskander Makhmudov. (Reportage de Pratima Desai et Clara Denina ; montage de Chizu Nomiyama et Marguerita Choy)