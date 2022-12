Le marché des introductions en bourse a presque fait une pause, mais les dirigeants de la bourse s'attendent à une relance en 2023

Les introductions en bourse dans le monde ont atteint des niveaux record en 2021, sous l'effet de la reprise des marchés boursiers et de taux d'intérêt très bas, mais le nombre de sociétés qui s'introduisent en bourse a fortement ralenti cette année, les banques centrales s'étant empressées de relever leurs taux pour tenter de maîtriser une inflation qui atteint des sommets depuis des décennies, ce qui a ébranlé les marchés.

"Il est clair que le calendrier de souscription est effectivement nul et si vous êtes une entreprise de souscription, vous ne faites aucun revenu", a déclaré James Gorman, directeur général de Morgan Stanley, lors de la conférence de jeudi.

Les produits levés par les introductions en bourse cette année sont en baisse d'environ 93 % par rapport à 2021, a déclaré Lynn Martin, président de la bourse de New York d'Intercontinental Exchange Inc.

"La raison pour laquelle les entreprises ne viennent pas sur le marché n'est pas que la monnaie du marché public n'est pas forte", a-t-elle déclaré dans une interview mercredi. "En fait, notre pipeline est énorme. La raison pour laquelle elles ne viennent pas sur le marché est due à toute la volatilité du marché."

La volatilité a été accrue depuis le début de la pandémie par une forte augmentation des échanges électroniques pilotés par des algorithmes, ce qui a conduit à des pics de volume plus rapides et plus importants que ceux observés il y a même cinq ans, a déclaré jeudi David Schwimmer, directeur général de LSEG Group.

Il y a environ 200 sociétés qui attendent actuellement d'être introduites en bourse sur le Nasdaq, ce qui est inférieur à la fourchette de 250 à 300 de ces dernières années, a déclaré mercredi Adena Friedman, PDG de Nasdaq Inc.

Le marché des introductions en bourse a fait "presque une pause" car les investisseurs attendent des éclaircissements sur l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt, a-t-elle déclaré.

"Nous espérons que le second semestre de l'année 23 sera l'occasion pour les entreprises de sortir, mais je m'attends à un premier semestre calme", a-t-elle déclaré.

L'examen accru des pratiques comptables des sociétés chinoises cotées aux États-Unis a été un autre facteur du ralentissement des introductions en bourse.

Le Nasdaq a reporté les introductions en bourse de plusieurs petites entreprises chinoises en octobre, car il a enquêté sur les rallyes de courte durée qui ont suivi les introductions en bourse de ces entreprises, tandis que plus tôt dans l'année, cinq entreprises d'État chinoises dont les audits ont été examinés par les régulateurs américains se sont retirées de la cote du NYSE.

M. Martin du NYSE a déclaré qu'un accord potentiel entre les autorités américaines et chinoises sur l'autorisation des audits américains des entreprises basées en Chine semblait prometteur.

Le produit des introductions en bourse à Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (HKEX) est en passe d'atteindre son niveau le plus bas depuis dix ans, en raison du ralentissement économique de la Chine, d'une répression réglementaire généralisée qui a renforcé la surveillance des levées de fonds des entreprises en dehors de la Chine continentale, et des tensions géopolitiques.

Il y a environ 100 entreprises dans le pipeline du HKEX, dont beaucoup attendent que le sentiment du marché s'améliore afin que leurs évaluations soient plus élevées lorsqu'elles arrivent sur le marché, a déclaré Laura Cha, présidente du HKEX, à la conférence Reuters NEXT mercredi.

"Je suis tout à fait convaincue que l'activité du marché des IPO reviendra très rapidement dans la nouvelle année", a-t-elle déclaré.