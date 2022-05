Le volume des nouvelles inscriptions à Hong Kong tombe à son plus bas niveau depuis 9 ans en raison du ralentissement de la Chine

L'assèchement des cotations d'actions à Hong Kong est de mauvais augure pour les banques d'investissement, qui réalisent environ un tiers de leurs revenus dans la région grâce aux opérations sur le marché des capitaux propres, et pour le statut du territoire sous domination chinoise en tant que centre financier mondial.

Seuls 2,1 milliards de dollars ont été levés cette année par le biais d'introductions en bourse et de cotations secondaires sur le lieu de collecte de fonds le plus populaire d'Asie, contre 20,7 milliards de dollars à la même époque l'année dernière, selon les données de Refinitiv, soit le début d'année le plus lent depuis 2013.

"L'une des raisons de la chute si brutale du marché des introductions en bourse à Hong Kong est la détérioration des résultats financiers de la plupart des demandeurs au cours de l'exercice précédent, et il est possible que ce soit également le cas pour le premier semestre de l'année en cours", a déclaré Frank Bi, associé du cabinet d'avocats Ashurst.

"Un tel changement défavorable retarde effectivement le calendrier des demandes."

JD Technology, la branche fintech de la société de commerce électronique chinoise JD.Com, est la dernière en date à retarder son introduction en bourse à Hong Kong, dont le montant pourrait atteindre 2 milliards de dollars, parce que l'approbation réglementaire nationale de l'opération n'a pas été obtenue, selon Reuters la semaine dernière.

Et les plans de Full Truck Alliance Co Ltd, le "Uber des camions" chinois, visant à lever 1 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse à Hong Kong cette année, ont été mis en pause car le régulateur de la cybersécurité n'a pas encore annoncé les résultats d'une enquête sur la société.

On s'attend à ce que davantage de sociétés chinoises retirent ou retardent leurs demandes de cotation cette année, car la faiblesse des marchés secondaires pèse également sur l'appétit des investisseurs pour les nouvelles offres d'actions, selon des banquiers et des avocats.

L'indice Hang Seng de Hong Kong est en baisse de 14,1 % depuis le début de l'année 2022, tandis que l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon est en baisse de 14,4 %.

"Du point de vue des investisseurs également, les marchés étant impitoyables, tout doute sur les perspectives d'un candidat à la cotation les conduira probablement à être plus prudents", a déclaré Sumeet Singh, analyste d'Aequitas Research qui publie sur Smartkarma.

"En plus de la volatilité mondiale, les verrouillages COVID et les réglementations technologiques de la Chine ne sont pas très utiles pour les marchés des capitaux."

Dans les tableaux de la ligue mondiale des cotations, le classement de l'opérateur boursier Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) a chuté à la 10e place cette année, contre la 3e l'année dernière.

"Nous sommes confiants dans l'attractivité à long terme des marchés de Hong Kong et nous sommes heureux de voir un solide pipeline de plus de 170 demandes de cotation actives", a déclaré un porte-parole de HKEX.

BAISSE DES FRAIS

L'effondrement de l'activité de cotation pourrait constituer un défi pour le nouveau chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, qui a promis de maintenir le statut de la ville en tant que centre financier mondial.

Cela représente également un problème majeur pour les banques - elles ont gagné 33 millions de dollars de commissions pour travailler sur les introductions en bourse de Hong Kong cette année, contre 221 millions de dollars à la même époque en 2021, selon les données de Dealogic.

Certains se sont toutefois montrés optimistes, compte tenu de l'importance stratégique de la ville.

Bien que le marché de Hong Kong ait été "très instable", les perspectives d'introduction en bourse de la ville devraient rebondir une fois la volatilité retombée, car c'est un "lieu important qui relie la Chine au reste du monde", a déclaré Li He, associé du cabinet d'avocats Davis Polk.