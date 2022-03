Les actions Aquila font leurs débuts dans la première cotation de SPAC à Hong Kong

Aquila a levé 1 milliard de HK$ (128 millions de dollars) en vendant 100 millions d'actions de classe A à 10 HK$ chacune, selon ses dépôts réglementaires. Les actions n'étaient pas négociées à 0224 GMT.

Les SPAC sont des sociétés fictives qui lèvent des fonds auprès d'investisseurs institutionnels et de détail par le biais de cotations sur le marché, et les placent dans une fiducie dans le but de fusionner avec une société privée et de la rendre publique.

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (HKEX) a salué l'inscription de la SPAC au tableau principal de la bourse.

"L'introduction des cotations de SPAC à Hong Kong est un développement passionnant pour HKEX", a déclaré Nicolas Aguzin, directeur général de HKEX, dans un communiqué.

"Elle ajoute une nouvelle voie d'accès au marché pour les émetteurs, diversifie davantage notre offre de cotation et nous aide à jouer un rôle encore plus important en alimentant les aspirations des entreprises de demain", a ajouté M. Aguzin.

(1 $ = 7,8172 dollars de Hong Kong)