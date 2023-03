Les avocats affirment que le chien de garde britannique n'enquêtera pas sur les transactions de nickel annulées par le LME.

Le mandat serré de la Financial Conduct Authority (FCA) britannique, qui a refusé de commenter la question, risque de mettre en colère les investisseurs qui ont déclaré avoir perdu d'énormes sommes d'argent à cause des annulations.

La FCA a déclaré vendredi qu'elle avait entamé une "enquête d'application" sur la conduite et les systèmes et contrôles du LME suite à une flambée sauvage des prix du nickel en mars dernier.

Le plus grand et le plus ancien marché des métaux du monde a annulé toutes les transactions de nickel en mars de l'année dernière après une action chaotique des prix et a suspendu les transactions pour la première fois depuis 1988.

Mais les avocats ont noté que le libellé de la FCA était très précis quant à la durée de l'enquête - "de la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le moment de la suspension le 8 mars 2022".

La bourse, vieille de 146 ans, a arrêté les échanges de nickel à 8 h 15, heure de Londres, le 8 mars, mais a attendu environ quatre heures avant d'annoncer qu'elle annulerait également les transactions qui ont eu lieu pendant l'activité anarchique.

"Il semble bien, d'après la déclaration, que la FCA ne va pas examiner les transactions annulées", a déclaré un avocat spécialisé dans la réglementation.

"Ils n'auraient pas inclus cette formulation sur la suspension par hasard", a déclaré un autre avocat. Tous deux ont refusé d'être identifiés.

La FCA a déclaré qu'elle ne ferait aucun autre commentaire sur l'enquête.

Le LME fait face à des poursuites judiciaires de la part du fonds spéculatif américain Elliott Associates et de Jane Street Global Trading, qui poursuivent la bourse pour 456 millions de dollars et 15,3 millions de dollars, respectivement, pour les transactions de nickel annulées.

"Ni la Banque d'Angleterre ni la FCA n'ont été claires quant à savoir si le LME aurait dû annuler les transactions", a déclaré Harold de Boer, directeur général de la société d'investissement Transtrend.

"Si elles approuvaient l'annulation des transactions, ce serait un précédent effrayant".