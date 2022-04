Les transactions de plus de 30 entreprises cotées à Hong Kong sont interrompues en raison du retard des résultats.

Les sociétés cotées à Hong Kong ont généralement trois mois après la fin de l'exercice financier pour publier leurs résultats, bien que les régulateurs aient autorisé en 2020 la poursuite des échanges si les sociétés dont les audits ont été affectés par les restrictions liées à la pandémie publiaient des résultats préliminaires sans accord avec les auditeurs, ou publiaient des comptes de gestion.

"La bourse s'engage à maintenir un marché équitable, ordonné et continu", a déclaré l'opérateur boursier, Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx), dans un communiqué.

Elle surveillera l'évolution de la situation pour s'assurer que les suspensions sont aussi courtes que possible, a-t-elle ajouté.

Sur les 32 entreprises suspendues pour avoir manqué la date limite du 31 mars, 14 avaient des audits affectés par les restrictions liées à la pandémie, a déclaré la bourse. Cela se compare à 57 suspensions au cours de la période correspondante de l'année dernière, où deux étaient liées à la COVID-19.

Tard jeudi, Shimao Group a déclaré que ses actions seraient suspendues à partir de vendredi car il n'a pas été en mesure de publier à temps les résultats non audités de 2021, en raison de l'épidémie.

La pandémie a entraîné le verrouillage d'un immeuble de bureaux au siège de la société à Shanghai et la mise en quarantaine d'une partie du personnel, la date de levée des restrictions étant encore incertaine, a ajouté Shimao.

Lundi, Sunac China avait déclaré que la négociation de ses actions serait interrompue pour avoir manqué la date limite du HKEX.

Mardi, China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd, une unité du promoteur en difficulté China Evergrande Group, a signalé une suspension pour la même raison.

L'entreprise travaillera avec son auditeur pour publier les résultats dans environ trois mois et cherchera à reprendre la négociation dès que possible, a-t-elle ajouté.

D'autres sociétés ont fait l'objet d'une suspension de négociation en raison du retard, notamment Aoyuan Healthy Life Group, Fantasia Holdings et Kaisa Group.

À Shanghai, de plus en plus de sociétés chinoises interrompent leurs projets de cotation nationale, car l'épidémie de coronvirus entrave la diligence raisonnable et la collecte d'informations.