Pas de déferlement de métal russe dans les entrepôts du LME - Bourse de commerce

La bourse a publié de nouvelles données montrant qu'il n'y a pas eu de changement majeur dans les quantités de métal russe dans les entrepôts du LME le mois dernier, soutenant sa décision annoncée tard vendredi de ne pas interdire le métal russe de son système.

Certains producteurs et autres participants au marché avaient réclamé avec insistance l'interdiction du métal russe, affirmant qu'étant donné que de nombreux consommateurs refusaient d'acheter ce matériau, il inonderait les installations de stockage du LME.

Le LME, qui existe depuis 145 ans, a lancé un document de discussion sur le sujet le mois dernier, demandant les réactions du marché.

Sur la base de ces réactions, elle a conclu que "pour l'essentiel, une partie importante du marché continue d'accepter - voire de compter sur - le métal russe", a déclaré le LME dans un avis expliquant sa décision de ne pas interdire le métal russe.

Le LME, le plus ancien et le plus grand marché mondial des métaux industriels, a également déclaré en janvier qu'il commencerait à publier un rapport mensuel sur le métal russe dans ses entrepôts.

Dans l'avis de vendredi, il a déclaré que la quantité de métal russe dans les entrepôts du LME était largement stable entre le moment où il a lancé le document de discussion le 6 octobre et la fin de la période de commentaires le 28 octobre.

Un graphique de l'avis montre que la quantité de cuivre russe dans les entrepôts du LME est passée de 63 % à 58,1 %, tandis que la proportion d'aluminium russe est passée de 14,9 % à 17,7 %.

Métal russe dans les entrepôts du LME https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/znpnbedwmpl/LME%20Russian%20metal%20in%20warehouses%20October%202022.png