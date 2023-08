Hongkong Land Holdings Limited est une société d'investissement, de gestion et de développement immobilier. La société possède et gère environ 850 000 mètres carrés de bureaux de premier ordre et de commerces de luxe dans des villes asiatiques, principalement à Hong Kong, Singapour, Pékin et Jakarta. Ses segments comprennent les propriétés d'investissement et les propriétés de développement. Son portefeuille Hong Kong Central représente plus de 450 000 mètres carrés de propriétés de premier ordre. Elle possède environ 165 000 mètres carrés de bureaux à Singapour, détenus par le biais de coentreprises, quatre centres commerciaux sur le continent chinois, dont un centre commercial à Wangfujing à Pékin, et elle possède des intérêts dans un complexe de bureaux dans le centre de Jakarta. Elle a également divers projets résidentiels, commerciaux et à usage mixte en cours de développement dans des villes de Chine, d'Asie du Sud-Est et à West Bund, à Shanghai. À Singapour, sa filiale, MCL Land Limited, opère en tant que promoteur résidentiel. Ses actifs et ses investissements sont gérés par Hongkong Land Limited.

Secteur Développement et opérations immobilières